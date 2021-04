A equipa de hóquei em patins do FC Porto venceu nesta sexta-feira o Noia, por 7-4, na primeira jornada do Grupo A da Liga Europeia.

A formação orientada por Guillem Cabestany operou a reviravolta depois de estar a perder por uma diferença de três golos (0-3), garantindo o triunfo no jogo realizado no Pavilhão Municipal do Luso, em Mealhada, Aveiro.

Pol Manrubia (3) e Xavi Costa marcaram os golos do Noia, enquanto Xavi Barroso (2), Carlo di Benedetto (2), Gonçalo Alves (2) e Ezequiel Mena assinaram os tentos da vitória do FC Porto.