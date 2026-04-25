Óquei de Barcelos vence Benfica e segue para a final da Taça de Portugal
Barcelenses aplicaram a primeira derrota da época dos encarnados
O Óquei de Barcelos venceu este sábado o Benfica por 3-1 e garantiu um lugar na final da Taça de Portugal. Os barcelenses procuram o quinto título da «prova rainha».
O meia-final entre Óquei de Barcelos e Benfica chegou ao intervalo com um nulo no marcador e as duas equipas entraram para a segunda parte para tentar mexer com o jogo.
Os barcelenses abriram o marcador já no segundo tempo por Carlos Ramos, ao minuto 35 e dilataram a vantagem ao minuto 41, por Tato Ferruccio. Os encarnados ainda reduziram por Pau Bargalló, ao minuto 57, golo que não foi suficiente para reentrar na eliminatória, sofrendo o terceiro golo dois minutos depois por Miguel Rocha, selando o resultado em 3-1.
O Benfica sofreu a primeira derrota da temporada e fica fora da final.
Já o Óquei de Barcelos segue para a final da prova rainha e espera agora pelo vencedor da outra meia-final, entre Póvoa e Sporting, para conhecer o adversário que vai defrontar este domingo às 18 horas, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar.