O FC Porto decidiu suspender Poka, jogador de hóquei em patins que assinou pelo Benfica a meio de uma eliminatória entre os dragões e as águias, de acesso à final do play-off do campeonato nacional.



Poka tinha uma proposta para renovar pelo FC Porto e terá indicado aos responsáveis azuis e brancos que pretendia continuar no clube. Porém, nas últimas horas, comunicou que tinha aceite um convite para representar o Benfica.



A atitude caiu mal junto dos responsáveis do clube portista, sobretudo numa altura em que as duas equipas estão a disputar o acesso à final do campeonato.



Na quarta-feira, após duas derrotas no Dragão Arena, o FC Porto conseguiu vencer em Lisboa (3-5), com Poka como suplente utilizado. A formação orientada por Guillem Cabestany procura empatar a eliminatória no próximo domingo, em novo jogo no reduto do Benfica, já sem o contributo do internacional português.



Poka, natural de Vila Nova de Gaia, representa o clube portista desde 2018. O jogador de 32 anos e o FC Porto, contactados pelo Maisfutebol, não quiseram comentar o tema.