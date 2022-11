A Argentina é campeã do mundo pela sexta vez ao vencer com reviravolta por 4-2.

Portugal, que defendia o título, caiu com estrondo num pavilhão Aldo Cantoni a abarrotar com mais de oito mil espectadores.

A seleção fez o mais difícil em San Juan. Em casa do rival, chegou a vantagem com um bis de Henrique Magalhães no primeiro quarto de hora. Ainda antes do intervalo, Pablo Álvarez reduziu e fez antever uma segunda parte muito difícil para a formação lusa.

E assim foi. Um livre direto aos sete minutos do segundo tempo, cobrado por Carlos Nicolía, deu o empate à seleção do país das pampas, que viraria o jogo em definitivo com o bis de Álvarez, sete minutos depois.

A perder, Portugal arriscou mais, a ponto de jogar sem guarda-redes no minuto e meio final. Foi aí que uma perda de bola resultou no golpe de misericórdia caseiro a 12 segundos do fim: Ezequiel Mena recuperou a bola e atirou para o fundo da baliza lusa, fazendo eclodir o delírio na Meca do hóquei argentino.

Ironia do destino: os golos do título argentino foram apontados por jogadores que representam o Benfica (Álvarez e Nicolía) e o FC Porto (Mena). Aliás, nove dos dez jogadores dos novos campeões mundiais atuam no campeonato português.

Portugal (16 vezes campeão do mundo) entrega o ceptro conquistado no Palau Blaugrana em 2019 diante desta mesma seleção.

A «albiceleste» alcança o título mundial pela sexta vez na história. Noite de euforia em San Juan.