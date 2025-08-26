Portugal venceu esta terça-feira a Espanha, por 4-2, na segunda jornada do Grupo A do Europeu sub-19 de hóquei em patins.

Simão Silva, Martim Lopes, Guilherme Caetano e Tomás Santos marcaram os golos portugueses. Marc Jurado e Oriol Bou reduziram para a Espanha.

Com esta vitória, e depois de ter entrado na prova a golear a França por 11-0, Portugal garantiu a presença nos quartos de final da competição. Na quarta-feira, a seleção lusa joga com a anfitriã Itália.

 

RELACIONADOS
Hóquei em Patins: Henrique Magalhães renova com o Sporting
Hóquei: Santiago Honório deixa Oliveirense e reforça Sporting