Hóquei em Patins: Portugal bate Espanha no Euro sub-19
Seleção portuguesa vence por 4-2 e garante presença nos «quartos»
Portugal venceu esta terça-feira a Espanha, por 4-2, na segunda jornada do Grupo A do Europeu sub-19 de hóquei em patins.
Simão Silva, Martim Lopes, Guilherme Caetano e Tomás Santos marcaram os golos portugueses. Marc Jurado e Oriol Bou reduziram para a Espanha.
Com esta vitória, e depois de ter entrado na prova a golear a França por 11-0, Portugal garantiu a presença nos quartos de final da competição. Na quarta-feira, a seleção lusa joga com a anfitriã Itália.
