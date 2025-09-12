Portugal venceu a Itália (4-3) e está na final do Europeu de hóquei em patins feminino. A seleção lusa medirá agora forças com a seleção de Espanha na decisão da competição. No Pavilhão Rota dos Móveis, em Paredes, Emma Carzzola inaugurou o marcador para a Itália aos nove minutos. Matilde Ghirardello dilatou a vantagem italiana um minuto depois.

A formação portuguesa perdia por 2-0 mas não baixou os braços. Marlene Sousa surgiu com força e bisou na partida em apenas 33 segundos. Assim, as equipas recolheram aos balneários empatadas a dois golos.

No segundo tempo, Matilde Ghirardello (36m) voltou a colocar as italianas em vantagem. No entanto, Raquel Santos respondeu dois minutos depois, restabelecendo novamente o empate na partida.

Portugal passou para a frente do marcador, aos 46 minutos, depois de Marlene Sousa completar um hat trick. Sem mais golos, a equipa das «quinas» saiu vitoriosa por 4-3, garantindo uma vaga na final.

O próximo desafio será frente à Espanha, que venceu as últimas oito edições do Europeu de hóquei em patins feminino. Portugal, por sua vez, procura o quarto título europeu. A final joga-se este sábado, com o apito inicial marcado para as 19:30.