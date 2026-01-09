Reinaldo Ventura prepara-se para ser oficializado como selecionador nacional de hóquei em patins.

Aos 47 anos, o antigo internacional português vai acumular funções com o cargo de treinador da Sanjoanense e suceder assim a Paulo Freitas. A apresentação oficial vai decorrer esta segunda-feira, a partir das 14h30, na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Em cima da mesa deve estar um contrato de três temporadas, sendo que a Reinaldo Ventura vão juntar-se Marco Lopes e Hugo Silva, membros da equipa técnica da Sanjoanense. Recorde-se que, na primeira época à frente do clube de São João da Madeira, o treinador garantiu a subida à primeira divisão, sendo que na segunda assegurou o regresso às competições europeias.

Enquanto jogador, Reinaldo Ventura atuou no FC Porto, Óquei de Barcelos, Viareggio (Itália) e Trisino (Itália), tendo terminado a carreira no Juventude de Viana.