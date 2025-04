Portugal perdeu por 8-5 diante da Espanha, na terceira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de hóquei em patins.

Na Catalunha, a Seleção Nacional entrou melhor no encontro mas permitiu a reviravolta e acabou por sair derrotado. Desta forma, acabou por cruzar com a segunda classificada do outro grupo, a Inglaterra, que irá defrontar esta quinta-feira.

Recorde-se que Portugal empatou a três golos com a Itália e goleou a Suíça por 8-1 durante a fase de grupos, procurando agora chegar às «meias» da competição.