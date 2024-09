Tudo mudou a 18 segundos do fim!

A seleção portuguesa masculina de hóquei em patins falhou hoje a conquista do Grupo A do Mundial, ao empatar 4-4 com a campeã em título Argentina, num encontro emocioante disputado em Novara, Itália, na 3.ª e última jornada do Mundial.

Um golo de Nolito, jogador do Sporting, a 12 segundos do fim, impediu o triunfo da formação das quinas. Por Portugal marcaram Gonçalo Alves, Gonçalo Pinto, Hélder Nunes e Rafa, enquanto o benfiquista Lucas Ordoñez apontou os outros três golos dos sul-americanos.

Nos quartos de final, marcados para sexta-feira, Portugal, que ficou no segundo lugar do Grupo A, vai defrontar o terceiro colocado do Grupo B, ocupado, para já, pela França.