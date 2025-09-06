Paulo Freitas: «É por quem nos quer bem, há muita gente que não nos quer bem»
Treinador de Portugal emocionado com a conquista antes de deixar o cargo
Treinador de Portugal emocionado com a conquista antes de deixar o cargo
Paulo Freitas, treinador da seleção portuguesa de hóquei em patins, em declarações à flash interview da RTP1:
Análise ao jogo
«Acho que sim. Não foi um jogo com a qualidade do jogo de ontem (contra a Espanha), muito também por aquilo que a França apresentou. Esta foi uma equipa com muito coração, muita alma e muita razão. Não tínhamos de nos andar a expor nesta parte final, mas faz parte do jogo. Somos campeões europeus, estou muito orgulhoso de liderar esta rapaziada e representar o meu país.»
Um sonho tornado realidade
«Era com isto que sonhava. Era dar uma alegria a todo o mundo do hóquei, aos portugueses e a toda a gente que aqui está. Faço parte deste trajeto e tenho um orgulho enorme em ser português e ter representado Portugal.»
Nunca teve dúvidas que Portugal ia ser campeão?
«Nunca deixei de acreditar. Passámos uma semana terrível. Percebo que as pessoas estão habituadas a um contexto diferente e a vitórias. Hoje é festejar a dizer obrigado a toda esta gente. Tal como diz o Luís Querido: isto foi por nós e por quem nos quer bem, porque há muita gente que não nos quer bem.»