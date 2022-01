Em jogo de acerto de calendário da 14.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, o Benfica não foi além de um empate no terreno da Sanjoanense (5-5), esta quinta-feira.

A turma da Luz perdia por 2-0 ao intervalo, mas deu a volta ao marcador e só consentiu o empate nos instantes finais da partida, quando tinha uma vantagem de dois golos.

Lucas Ordoñez (2x), Carlos Nicolía (2x) e Gonçalo Pinto marcaram os golos das águias, enquanto Tiago Almeida (2x), Pedro Cerqueira (2x) e Hugo Santos foram os marcadores da turma de São João da Madeira.

Os encarnados, que somaram o primeiro empate na prova, continuam no quinto lugar, com 31 pontos, a seis do líder FC Porto.