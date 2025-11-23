As últimas semanas revelaram-se muito duras para Edo Bosch e Xano Edo, treinador e guarda-redes do Sporting, respetivamente. O treinador dos leões está de luto pela morte do pai, durante esta semana. Ou seja, Xano Edo está de luto pela morte do avô paterno. No rescaldo ao triunfo sobre o FC Porto (5-2), neste domingo, Edo Bosch agradeceu o apoio da equipa e do presidente Frederico Varandas.

«Foram duas semanas muito complicadas. Na última semana não estive aqui. Esta semana estive, mas fui embora depois do jogo contra o Bassano [para a Champions]. A equipa dedicou-me esta vitória [contra o FC Porto]. Até o presidente desceu ao túnel para me dar um abraço. Notei toda a força e união da família leonina», disse.

O triunfou permitiu ao Sporting reforçar o terceiro lugar da Liga, com 16 pontos, a dois de Benfica e Óquei Barcelos. As águias jogam na noite de quinta-feira, em casa, ante o Juventude Pacense (20h30).

No sábado, às 20 horas, o Sporting visita Leiria e as Águias da Memória, da terceira divisão, nos “32-avos” da Taça de Portugal.