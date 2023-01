Sporting e Benfica defrontam-se, este domingo, numa partida da 15.ª jornada do campeonato nacional de hóquei patins.



No João Rocha vai jogar-se pela liderança da prova. Os encarnados lideram o campeoanto com 36 pontos, mais que os leões que vão tentar saltar para o primeiro posto. O Maisfutebol vai seguir o jogo EM DIRETO, aqui.



O jogo tem início marcado para as 15h00.