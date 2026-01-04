Benfica e Sporting empataram a dois golos no primeiro jogo do campeonato em 2026, na tarde deste domingo, em dérbi da 11.ª jornada da fase regular. As águias continuam na liderança isolada e invicta, mas encaixaram o primeiro empate. Por sua vez, os leões não vencem no reduto do rival desde janeiro de 2019.

Para este dérbi, Edu Castro apostou em Conti, Zé Miranda, Di Benedetto, Viti e João Rodrigues de início. Do outro lado, Edu Bosch alinhou com Xano Edo, Romero, Verona, Navarro e Bessa.

Recorde o capítulo 267 do dérbi eterno.

Num arranque frenético, de parada e resposta, o Sporting inaugurou o marcador ao nono minuto por Danilo Rampulla. Depois de Nolito Romero construir pela direita, o argentino desviou à boca da baliza para o 12.º golo no campeonato.

Na resposta, dois minutos volvidos, as águias capitalizaram um livre frontal para restabelecer a igualdade. O inevitável Lucas Ordóñez beneficiou de um desvio para assinar o sexto golo na Liga, o 33.º em 36 dérbis.

Até ao intervalo, o ritmo desacelerou. Sem faltas duras ou polémica, o Benfica apostou na velocidade e contra-ataque, enquanto o Sporting permaneceu cerebral e pragmático. Ainda que as águias tenham edificado as melhores oportunidades, Xano Edo encheu a baliza, defendendo um penálti cobrado por Zé Miranda e desviando um remate para a barra. Em simultâneo, Conti não desarmou entre os postes dos anfitriões.

Consulte as melhores imagens deste dérbi.

Na etapa complementar, o Benfica manteve a toada, mas o Sporting restabeleceu a vantagem aos 32 minutos, por Nolito Romero. O argentino aproveitou a décima falta das águias para cobrar um livre direto, que ainda beijou o poste esquerdo antes de cruzar a linha de golo. Foi o oitavo golo do capitão dos leões no campeonato, o 27.º em 32 dérbis.

Naturalmente, o líder da Liga reagiu de imediato, mas esbarrou em Xano Edo. O internacional português acumulou vistosas defesas, travou um penálti de João Rodrigues e um livre direto de Ordóñez. Todavia, Xano Edo pouco pôde fazer quando, a 11 minutos da buzina, a bola desviou na luva e cruzou a linha de golo, após cruzamento de Di Benedetto pela direita.

Até final, as emoções dominaram os protagonistas, pelo que as faltas se acumularam, o jogo voltou a partir e Xano Edo e Conti continuaram a brilhar entre os postes. Em todo o caso, nenhuma equipa atingiu as 15 faltas, nem viu o cartão azul.

Assim, as águias continuam na liderança, com 31 pontos, cinco de vantagem sobre o Sporting, que pode perder o segundo lugar caso o Óquei de Barcelos vença na visita aos Carvalhos (13.º), neste domingo (18h).

Esta 11.ª jornada da fase regular termina na Póvoa de Varzim, onde o FC Porto (4.º) visita o 14.º e último classificado a partir das 20h30 deste domingo.

No calendário de Benfica e Sporting segue-se novo dérbi, desta feita a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Champions. Na quinta-feira, às 16 horas, os leões recebem as águias, que lideram o Grupo B com 9 pontos, dois de vantagem sobre os leões. Apenas quatro equipas seguem para os “quartos” e o grupo também conta com Liceo, Óquei de Barcelos, Oliveirense e Bassano.