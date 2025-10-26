Hóquei em patins
Hóquei em Patins: Sporting atropela HC Braga em casa
Leões venceram por 8-2
O Sporting venceu este sábado o HC Braga, por 8-2, na terceira jornada do campeonato português.
Danilo Rampulla (17m), Roc Pujadas (18m e 19m), Henrique Magalhães (22m e 24m), Nolito Romero (26m), Facundo Navarro (33m) e Santiago Honório (49) marcaram os golos da partida.
Nos outros jogos do dia, o Valongo empatou na receção ao Sanjoanense (4-4), o Oliveirense goleou o Póvoa (7-0) e o Riba d’ Ave sorriu em casa com o Turquel (3-0).
