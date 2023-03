O Sporting regressou esta noite às vitórias, ao vencer na receção ao Juventude Viana, por 7-0, em jogo da 22.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

No Pavilhão João Rocha, marcaram para os leões Alessandro Verona, Gonzalo Romero, Ferran Font, João Almeida (3x) e João Souto.

Com este resultado, o Sporting segue no segundo lugar da tabela classificativa, com 52 pontos, menos dois do que o líder Benfica, mas mais um jogo. O Juventude Viana é penúltimo, com dez pontos.

Já o FC Porto recebeu e venceu o Sp. Tomar, por 7-5.

Para os dragões, marcaram Gonçalo Alves (3x), Ezequiel Mena, Rafa e Carlo Di Benedetto (2x). Ivo Silva, Tomás Moreira (3x) e Franco Ferruccio fizeram os golos da formação visitante.

Assim, o FC Porto segue no quarto lugar, a nove pontos do Benfica. O Sp. Tomar é sétimo.

Nos outros jogos do dia, o Murches triunfou em casa do Parede (5-2), ao passo que o Valongo ganhou em casa ante o Famalicense, 3-1.