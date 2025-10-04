O Barcelona levou a melhor sobre o Sporting, por 3-1, no encontro decisivo do Grupo A do Mundial de Clubes de hóquei em patins, e assegurou a liderança com nove pontos.

Ferran Font inaugurou o marcador contra a antiga equipa logo aos oito minutos e logo de seguida foi a vez de Llorca ampliar a vantagem. Nolito Romero ainda reduziu para os leões antes do intervalo, mas Marc Grau acabou por fechar as contas do jogo no decorrer da segunda parte.

Desta forma, os leões vão agora medir forças com o Óquei de Barcelos nas meias-finais da competição, sendo que o outro encontro irá colocar frente a frente o Barcelona e o Centro Valenciano.