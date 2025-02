O Sporting encerrou, na noite deste domingo, os “oitavos” da Taça de Portugal, triunfando na receção ao Sp. Tomar (4-1). Numa primeira parte de sentido único, Facundo Bridge (8m), João Souto (12m) e Toni Pérez (31m) edificaram a vantagem leonina.

Na tentativa de resposta, aos 35m, Guilherme Silva desperdiçou um penálti. Pouco depois, aos 38m, Toni Pérez bisou e confirmou a goleada (4-0).

Na etapa complementar, Xanoca Marques reduziu, aos 50 minutos.

Desta forma, o Sporting agenda duelo com o Hóquei de Braga nos quartos de final, a 15 de março. Nessa eliminatória, o Benfica visita o Óquei de Barcelos, a Oliveirense joga no reduto do Valongo e o Juv. Pacense recebe o Famalicense.

De recordar que o FC Porto – detentor da “Prova Rainha” – foi eliminado em casa, pelo Juv. Pacense.

A Fase Regular da Liga regressa na próxima semana. Na 15.ª jornada, na tarde de domingo, o Sporting (2.º) recebe o líder Benfica (16h), enquanto o FC Porto (3.º) visita a Oliveirense (5.ª), às 18h.