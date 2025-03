O Sporting inaugurou a 21.ª jornada da fase regular da Liga com um triunfo no reduto dos açorianos do Candelária. Na noite deste sábado, na Ilha do Pico, os leões de Edo Bosch cravaram 2-6 no resultado.

O marcador foi inaugurado aos 13 minutos, quando Paulinho (Candelária) converteu um penálti. Na resposta, três minutos volvidos, João Souto restabeleceu o empate.

De parada e resposta, Nolito Romero consumou a reviravolta aos 17m. Meros segundos depois, Toni Pérez fez o 1-3, Joel Martín reduziu (2-3) e Facundo Bridge ampliou a vantagem do Sporting (2-4).

Até ao intervalo, Nolito Romero viu Miguel Rocha travar um livre direto, enquanto Alessandro Verona bisou, com golos aos 21 e 23 minutos (2-6).

Depois da primeira parte caótica, a etapa complementar contou com o brilho de Ângelo Girão e de Miguel Rocha, guardiões que travaram sucessivas oportunidades de golos, livres diretos e até um penálti – no caso do guarda-redes do Sporting.

Assim, o Sporting amplia para sete os pontos de vantagem sobre os rivais, totalizando 55. No calendário dos leões segue-se a receção ao Óquei de Barcelos (4.º), na tarde de 6 de abril (16h).

Por sua vez, o Candelária permanece no 11.º lugar, a pisar a linha de água, com 20 pontos, um de vantagem sobre os lugares de despromoção – onde seguem Murches, Juv. Viana e Riba D’Ave. Na próxima ronda há receção ao Sp. Tomar (9.º), na noite de sábado (21h dos Açores).

A 21.ª jornada prossegue neste domingo. O FC Porto (3.º) recebe o Juv. Viana, às 15h. Uma hora mais tarde, o Benfica (2.º) inicia a visita ao Murches.