Sporting, Sp. Tomar e Riba D'Ave carimbaram a presença nos quartos-de-final da Taça Europa de hóquei em patins, após terem sido realizados os encontros da segunda mão dos «oitavos», este sábado.

No Pavilhão João Rocha, os leões triunfaram por 6-2, depois do empate a quatro golos no primeiro jogo e para isso muito contribuiu o «bis« de Matías Platero. Ora, após esta vitória, o Sporting já sabe que vai defrontar o conjunto de Tomar na próxima fase, depois do adversário nos «quartos» ter derrotado a Juventude Pacense com um agregado de 6-5 nas duas «mãos».

Quanto ao Riba D'Ave, a derrota por 5-3 na primeira mão acabou por não ser problemática, já que uma goleada por 6-1 diante do CH Caldes confirma a passagem à fase seguinte desta Taça Europa.

Às equipas portuguesas juntam-se o Sarzana (Itália), o Voltregà (Espanha), o Igualada HC (Sporting), o CE Lleida (Sporting) e o La Vendéene (França).