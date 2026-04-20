Sporting e Benfica empataram a dois golos na noite desta segunda-feira, em jogo da 24.ª e antepenúltima jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.

Leões e águias repetiram os números do empate da primeira volta, com o Benfica a manter-se na liderança sem qualquer derrota (21 vitórias e três empates) e os leões a confirmarem a perda do segundo lugar para o FC Porto.

O jogo começou praticamente com o 1-0 para os leões, logo aos 26 segundos, apontado por Rafa Bessa, que finalizou uma boa transição ofensiva, assistido por Facundo Navarro.

Os leões superiorizaram-se em mais períodos da primeira parte, mas Pedro Henriques agigantou-se na baliza do Benfica, evitando o 2-0 por várias ocasiões. Os encarnados conseguiram ainda aguentar dois minutos em inferioridade numérica, após o cartão azul mostrado a Roberto Di Benedetto, aos cinco minutos, na sequência de falta sobre Nolito Romero.

Nos últimos sete minutos da primeira parte, o Benfica começou a crescer e chegou mesmo ao 1-1 a um minuto e 27 segundos do intervalo. Marcou por Pau Bargalló, após uma perda de bola dos leões aproveitada pela equipa encarnada.

Na segunda parte, o Sporting conseguiu chegar a nova vantagem com mais um golo de Rafa Bessa, com três minutos e 38 segundos jogados na etapa complementar. Um golo que surgiu após uma arrancada pela direita, desde a zona defensiva, com um remate em que Pedro Henriques pareceu algo mal batido ao tentar a defesa.

Porém, exatos dois minutos depois, Zé Miranda fez o empate, com um belo lance da esquerda para o meio e uma «picadinha» perante Xano Edo, para o 2-2 que não mais se alterou.

Os leões ainda estiveram dois minutos em inferioridade numérica a meio da segunda parte, fruto do cartão azul a Diogo Barata, após falta de Lucas Ordóñez, mas o Benfica não conseguiu a vantagem. As duas equipas acabaram o jogo com nove faltas cada, houve expectativa até final, mas o jogo terminou com um ponto para cada lado.

Segue-se, para leões e águias, a «final four» da Taça de Portugal, em Tomar, no fim de semana. No sábado, nas meias-finais, há os jogos OC Barcelos-Benfica (16h30) e CD Póvoa-Sporting (19h30). A final é no domingo, às 18 horas.

RESULTADOS – 24.ª JORNADA:

Riba d’Ave-AD Sanjoanense, 4-6

HC Turquel-HC Braga, 3-6

OC Barcelos-CH Carvalhos, 14-2

FC Porto-CD Póvoa, 13-3

SC Tomar-UD Oliveirense, 4-2

Sporting-Benfica, 2-2

Juventude Pacense-AD Valongo (22 abril, 21h)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 66

2.º: FC Porto, 57

3.º: Sporting, 55

4.º: OC Barcelos, 53

5.º: HC Braga, 44

6.º: UD Oliveirense, 34

7.º: AD Valongo, 33

8.º: Juventude Pacense, 27

9.º: SC Tomar, 26

10.º: AD Sanjoanense, 26

11.º: HC Turquel, 21

12.º: Riba d’Ave, 19

13.º: CH Carvalhos, 10

14.º: CD Póvoa, 10