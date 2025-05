O Sporting recebeu e venceu o FC Porto esta quarta-feira por 3-2 no primeiro jogo das meias-finais do Campeonato Nacional de hóquei em patins, num encontro em que os leões sofreram no final, mas conseguiram levar de vencida os dragões.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.

No dia em que Henrique Magalhães foi homenageado pelo Sporting por ter cumprido 250 jogos de leão ao peito, o Sporting entrou com tudo no primeiro duelo frente ao FC Porto nas «meias» do Campeonato.

Rafael Bessa [2m], depois de um excelente trabalho individual conseguiu ultrapassar Xavi Malián e, fazendo passar a bola por baixo do guardião do FC Porto, abriu o marcador a favor dos leões.

Dois minutos depois, o Sporting teve uma oportunidade de ouro para dilatar o marcador. Ezequiel Mena rasteirou com o stick Gonzalo Romero e viu o cartão azul. Gonzalo Romero foi chamado para converter o livre de 10 metros, mas não conseguiu marcar.

Aos 18 minutos, Roc Pujadas endiabrado, «deu um nó» a Rafael Costa e o jogador do FC Porto só conseguiu parar o espanhol em falta. O árbitro não teve dúvidas e marcou novo livre de 10 metros. Desta vez, foi João Souto o escolhido e conseguiu bater Xavier Malián com uma «picadinha». 2-0 para o Sporting ao intervalo.

No segundo tempo, o FC Porto entrou melhor e o ritmo de jogo aumentou, mas os dragões não conseguiram converter, ora por remates falhados, ora por grandes intervenções de Ângelo Girão.

Não marcou o FC Porto, aproveitou o Sporting. Facundo Bridge conduziu a bola sozinho desde a esquerda do ringue e só parou quando fuzilou a baliza de Xavier Malián para fazer o 3-0. Os dragões reagiram pouco depois por Rafael Costa, que atirou uma bola em cheio no poste da baliza de Girão.

Aos 19 minutos o FC Porto conseguiu reduzir a desvantagem no marcador. Hélder Nunes rematou uma verdadeira bomba do meio-campo, a bola ressaltou no stick de Carlo di Benedetto e enganou Ângelo Girão. Os dragões estavam por cima no encontro e logo depois voltaram a faturar. Rafael Costa encontrou Ezequiel Mena sozinho e o argentino, «a meias» com a barra da baliza do Sporting e Ângelo Girão, conseguiu reduzir para 3-2.

Até ao final o FC Porto ainda tentou chegar ao empate ao colocar cinco jogadores de campo no ringue mas já não foi suficiente para evitar a derrota no primeiro jogo das «meias» frente ao Sporting.

Benfica também sofre perto do fim, mas alcança vitória

Na outra meia-final, o Benfica recebeu e venceu o Óquei de Barcelos por 4-3. As águias foram para o intervalo com vantagem por 2-1 com golos de Zé Miranda [4m] e Chiquinho [19m], já Pol Manrubia [7m] faturou para a formação de Barcelos.

No segundo tempo, as águias entraram com tudo e Pau Bargalló bisou em dois minutos para aumentar a vantagem para 4-1. No entanto, o resultado não ficou por aqui. Em apenas um minuto, Luís Querido e Santiago Chambella reduziram para 4-3, mas já insuficiente para evitar o desaire.