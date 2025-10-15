O Sporting entrou com o «patim esquerdo» no campeonato nacional de hóquei em patins, ao permitir um empate a duas bolas no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, na noite desta terça-feira.

Depois da conquista do Mundial de Clubes e da Supertaça, esta última frente ao FC Porto no último sábado, os leões escorregaram no arranque do campeonato.

Nolito Romero e Rafael Bessa marcaram para os leões, mas um bis de Hugo Santos fez com que a equipa de São João da Madeira protagonizasse a surpresa da jornada.