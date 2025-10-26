O FC Porto está na final da Taça Continental! Os dragões venceram os espanhóis do Igualada nas grandes penalidades (3-0), depois do empate a dois no prolongamento da meia-final.

Pol Manrubia, aos oito minutos, e Ezequiel Mena, aos 41, marcaram os golos dos portistas. Nas grandes penalidades, os espanhóis desperdiçaram as três oportunidades e o FC Porto aproveitou.

Na final, os azuis e brancos vão encontrar os compatriotas do Óquei de Barcelos, reeditando as finais da temporada passada (Liga dos Campeões e Liga). Nas meias-finais, o Óquei de Barcelos triunfou frente ao SC Tomar (6-3).