Benfica, Sporting e FC Porto estão entre as dezasseis equipas que garantiram a qualificação para os oitavos de final da Taça de hóquei em patins, ao golearem, com mais ou menos golos, os respetivos adversários deste domingo.

O FC Porto alcançou o resultado mais expressivo na visita ao Entroncamento (14-0), com sete golos em cada uma das partes, com Carlo di Benedetto a assinar um póquer, enquanto Gonçalo Alves e Pol Manrubia também fizeram hat-tricks.

A equipa do Dragão vai agora receber o Benfica, nos oitavos de final, num clássico que está já marcado para o fim de semana de 13 e 14 de fevereiro.

Antes de ir ao Arena Dragão, o Benfica venceu este domingo, sem dificuldades, em Sesimbra, por 11-2. Lucas Ordoñez fez um hat-trick, enquanto Diogo Rafael e Nil Roca também bisaram neste jogo.

Entretanto, o Sporting, detentor do título, foi a Santa Maria da Feira bater o CA Feira por 7-1, com uma equipa com muitos jovens, com destaque para Santiago Honório e Miguel Franco que bisaram pelo conjunto comandado por Edo Bosch.

Resultados completos dos 16 avos de final

Jogos de domingo:

Famalicense - Óquei de Barcelos, 3-10

Paço de Arcos – Oliveirense, 3-3 (3-3 ap, 4-3 gp)

Entroncamento - FC Porto, 0-14

CA Feira - Sporting, 1-7

Sesimbra – Benfica, 2-11

Marco – Carvalhos, 3-6

Jogos de sábado:

HC Sintra – Candelária, 0-3

Criar-T – Póvoa, 2-3

Salesiana - Riba d' Ave, 4-6

Vilafranquense – Oeiras, 1-9

Cambra - Turquel, 2-4

Santiago – Parede, 1-7

CRPF Lavra - HC Braga, 3-10

Académica de Espinho - Juventude Pacense, 2-3

Sobreira - Sanjoanense, 3-8

Juventude de Viana - Sporting de Tomar, 6-3

