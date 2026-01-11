Taça de hóquei em patins: FC Porto marca 14, Benfica 11 e Sporting 7
Três grandes seguem para os oitavos de final que vai contar com um clássico no Dragão Arena
Benfica, Sporting e FC Porto estão entre as dezasseis equipas que garantiram a qualificação para os oitavos de final da Taça de hóquei em patins, ao golearem, com mais ou menos golos, os respetivos adversários deste domingo.
O FC Porto alcançou o resultado mais expressivo na visita ao Entroncamento (14-0), com sete golos em cada uma das partes, com Carlo di Benedetto a assinar um póquer, enquanto Gonçalo Alves e Pol Manrubia também fizeram hat-tricks.
A equipa do Dragão vai agora receber o Benfica, nos oitavos de final, num clássico que está já marcado para o fim de semana de 13 e 14 de fevereiro.
Antes de ir ao Arena Dragão, o Benfica venceu este domingo, sem dificuldades, em Sesimbra, por 11-2. Lucas Ordoñez fez um hat-trick, enquanto Diogo Rafael e Nil Roca também bisaram neste jogo.
Entretanto, o Sporting, detentor do título, foi a Santa Maria da Feira bater o CA Feira por 7-1, com uma equipa com muitos jovens, com destaque para Santiago Honório e Miguel Franco que bisaram pelo conjunto comandado por Edo Bosch.
Resultados completos dos 16 avos de final
Jogos de domingo:
Famalicense - Óquei de Barcelos, 3-10
Paço de Arcos – Oliveirense, 3-3 (3-3 ap, 4-3 gp)
Entroncamento - FC Porto, 0-14
CA Feira - Sporting, 1-7
Sesimbra – Benfica, 2-11
Marco – Carvalhos, 3-6
Jogos de sábado:
HC Sintra – Candelária, 0-3
Criar-T – Póvoa, 2-3
Salesiana - Riba d' Ave, 4-6
Vilafranquense – Oeiras, 1-9
Cambra - Turquel, 2-4
Santiago – Parede, 1-7
CRPF Lavra - HC Braga, 3-10
Académica de Espinho - Juventude Pacense, 2-3
Sobreira - Sanjoanense, 3-8
Juventude de Viana - Sporting de Tomar, 6-3