Taça de hóquei: Sporting vence e junta-se a Benfica no «quartos»
Leões venceram o CD Paço de Arcos por 6-4
O Sporting foi ao reduto do CD Paço de Arcos vencer por 6-4, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, e juntou-se assim ao Benfica, que bateu o FC Porto no Dragão Arena, na próxima eliminatória da competição.
O GD Paço de Arcos começou por cima na partida com Gonçalo Nunes a abrir o marcador aos dois minutos. Bruno Frade ampliou, aos seis minutos, a vantagem para 2-0. A turma de Edo Bosch respondeu por intermédio de Alessandro Verona aos 15 minutos. Um minuto depois, Rafael Bessa restabeleceu a igualdade no marcador.
Com menos um jogador após expulsão de Bruno Frade, a equipa da casa viu a liderança a fugir. Danilo Rampulla e Facundo Navarro colocaram o Sporting a vencer pela primeira vez no encontro (4-2).
O GD Paço de Arcos ainda tentou a reviravolta, por intermédio de Bruno Frade que fez mais dois golos, mas o conjunto leonino não deixou fugir a vitória e Henrique Magalhães e Rafael Bessa fecharam o resultado em 6-4, carimbando a passagem do Sporting para os «quartos» da Taça de Portugal.
#HóqueiSCP | ⏹️ Os Leões seguem para os quartos-de-final da Taça Portugal 🏆 Bravo, rapazes 🦁— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) February 14, 2026
🏑 Alessandro Verona, Rafa Bessa (2), Danilo Rampulla, Facundo Navarro e Henrique Magalhães.
⚪ 4-6 ⚫ // #CDPASCP pic.twitter.com/6HCKZ0caBr
Noutros resultados, o Paredes venceu o Turquel por 6-2, o HC Braga bateu a Sanjoanense nos penáltis por 6-3, o Póvoa ganhou por 3-1 frente ao Carvalhos e o Oeiras triunfou diante do Juventude Pacense por 5-4.
TODOS OS RESULTADOS E APURADOS
Sexta-feira, 13 fev:
Candelária - Juventude de Viana, 1-1 (1-3 ap)
Sábado, 14 fev:
Parede – Turquel, 2-6
Paço de Arcos – Sporting, 4-6
HC Braga – Sanjoanense, 3-3 (6-3 ap)
Riba d' Ave - Óquei de Barcelos, 4-7
Póvoa – Carvalhos, 3-1
FC Porto – Benfica, 2-3
Oeiras - Juventude Pacense, 5-4
*A negrito os apurados para os quartos de final