O Estados Unidos venceram este domingo o Campeonato do Mundo de hóquei no gelo depois do triunfo sobre a Suíça por 1-0 na final, alcançando o título 92 anos depois.

Tage Thompson marcou o golo de ouro já no tempo de prolongamento e soltou a festa da comitiva norte-americana em Estocolmo, local da competição.

Os Estados Unidos não subiam ao topo do mundo do hóquei no gelo desde 1933 enquanto que os suíços voltaram a perder uma final pela quarta vez desde 2013.

A Suécia conquistou o bronze depois de vencer a Dinamarca por 6-2 no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.