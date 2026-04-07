Clube bane adepto que terá feito a saudação nazi durante um jogo
Dallas Stars, equipa de hóquei no gelo, com «tolerância zero para atos de ódio ou discriminação»
Dallas Stars, equipa de hóquei no gelo, com «tolerância zero para atos de ódio ou discriminação»
Os Dallas Stars baniram do seu pavilhão um adepto que terá feito a saudação nazi durante um jogo da equipa texana de hóquei no gelo, no final do ano passado.
A polémica estalou depois da publicação de um vídeo nas redes sociais que mostra um grupo de homens, dois deles com a camisola dos Stars vestida, a fazer, alegada e repetidamente, a saudação nazi no jogo frente aos Toronto Maple Leafs, em dezembro de 2025, para a NHL.
Depois de ter identificado e interrogado o adepto, o clube do Texas baniu-o do seu pavilhão «indefinidamente».
Garantindo ter «tolerância zero para quaisquer atos de ódio e/ou discriminação», os Dallas Stars emitiram um comunicado em que «condenam veementemente as ações que parecem estar retratadas nas imagens de vídeo», acrescentando que têm vindo a «reforçar as mensagens dentro do pavilhão relativas ao código de conduta dos adeptos e à forma como podem ser denunciadas infrações».