Os Dallas Stars baniram do seu pavilhão um adepto que terá feito a saudação nazi durante um jogo da equipa texana de hóquei no gelo, no final do ano passado.

A polémica estalou depois da publicação de um vídeo nas redes sociais que mostra um grupo de homens, dois deles com a camisola dos Stars vestida, a fazer, alegada e repetidamente, a saudação nazi no jogo frente aos Toronto Maple Leafs, em dezembro de 2025, para a NHL.

Depois de ter identificado e interrogado o adepto, o clube do Texas baniu-o do seu pavilhão «indefinidamente».

Garantindo ter «tolerância zero para quaisquer atos de ódio e/ou discriminação», os Dallas Stars emitiram um comunicado em que «condenam veementemente as ações que parecem estar retratadas nas imagens de vídeo», acrescentando que têm vindo a «reforçar as mensagens dentro do pavilhão relativas ao código de conduta dos adeptos e à forma como podem ser denunciadas infrações».