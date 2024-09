Esta quinta-feira, Portugal e Espanha formalizaram a criação de uma Liga Ibérica de Hóquei no Gelo, numa colaboração entre Federação de Desportos de inverno de Portugal (FDI-Portugal) e a Real Federação Espanhola de Desportos no Gelo (RFEDH) .

No primeiro ano deste campeonato, apenas uma equipa portuguesa fará parte, o HC Porto, juntando-se a seis adversários espanhóis: Kosner CH Huarte, CH Jaca, SH Majadahonda, Milenio Panthers, CG Puigcerdà e CHH Txuri Urdin.

A Liga Ibérica arranca já no próximo fim de semana, 21 e 22 de setembro, com o término agendado para os dias 22 e 23 de fevereiro de 2025. É possível assistir às partidas, em streaming, no canal de Youtube da FEDHielo.