As seleções da Rússia e da Bielorrússia foram excluídas do Mundial 2023 de hóquei no gelo, na sequência da invasão à Ucrânia, informou esta sexta-feira a federação internacional da modalidade (IHHF).

Além disso, e a propósito do congresso anual que decorre em Tampere, a IIHF revelou também que esse Mundial, inicialmente atribuído à cidade de São Petersburgo, na Rússia, vai agora realizar-se na Finlândia e na Letónia.

A Rússia, refira-se, já tinha sido excluída do Mundial deste ano. A pentacampeã mundial vai assim somar duas ausências consecutivas.