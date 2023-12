Sanni Hakala, jogadora de hóquei do gelo, ficou paralisada do peito para baixo depois de embater com violência contra o poste de uma baliza no passado dia 24 de novembro, no encontro do HV71 frente ao Djurgarden IF.

Numa publicação nas redes sociais, a jogadora de 26 anos assumiu que ainda é difícil compreender o que lhe aconteceu.

«Ainda é difícil compreender o que aconteceu, que as implicações tenham sido tão graves como foram, que as consequências se tenham tornado tão graves. Não só sou obrigada a deixar de jogar hóquei, algo que tem sido uma grande parte da minha vida, como posso ser forçada a sentar-me numa cadeira de rodas para o resto da minha vida», escreveu.

«Percebo que agora enfrento uma longa e dura luta contra o meu corpo, o jogo mais difícil da minha vida. Preciso de concentrar toda a minha energia na minha recuperação para poder recuperar o melhor possível. Peço a todos que tenham consideração e respeito por mim e pela minha família. É óbvio que esta situação é chata, mas não tenho medo de viver com isto. Não sei o que vou fazer a seguir, mas sei que será incrível», lê-se ainda.

Refira-se que o jogo, da Liga Sueca de hóquei no gelo, foi cancelado após o acidente de Hakala, ela que foi imediatamente transportada para o hospital.

Sanni Hakala representa o HV71 desde 2006, ela que já representou a Finlândia por duas vezes nos Jogos Olímpicos de inverno – foi medalha de bronze em 2018.