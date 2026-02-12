A Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) pretende reintegrar «o mais rapidamente possível» as seleções da Rússia e da Bielorrússia, suspensas desde 2022 na sequência da guerra na Ucrânia. A intenção foi assumida pelo presidente do organismo, Luc Tardif, à margem dos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem em Milão e Cortina d'Ampezzo.

«Espero que citem exatamente o que digo: queremos o regresso dos bielorrussos e dos russos o mais rapidamente possível. Porque, antes de mais, isso significaria que o mundo estaria um pouco melhor», afirmou o dirigente canadiano.

O líder da IIHF revelou que o organismo está a «tentar organizar um regresso», lembrando que Rússia e Bielorrússia «fazem parte da família da IIHF». ainda assim, deixou um aviso.

«Um regresso demasiado cedo não seria benéfico para as nossas competições, e a questão da segurança continua sempre presente», referiu.

Numa primeira fase, a federação internacional está a trabalhar com os escalões de sub-18 dos dois países, procurando avaliar o impacto de uma reintegração progressiva. Esta abordagem enquadra-se nas recomendações do COI saídas da Cimeira Olímpica realizada em dezembro de 2025, que abriu a porta ao regresso gradual de seleções jovens às competições internacionais.

Apesar da vontade expressa, as duas seleções continuam afastadas das competições, incluindo dos Jogos Olímpicos de inverno, numa decisão alinhada com as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI) para as modalidades coletivas.