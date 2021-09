A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 sagrou-se campeão da Europa pela 20.ª vez ao vencer a Espanha por 4-1 na final disputada este sábado em Paredes.

Portugal chegou ao intervalo a perder por 1-0, na sequência de um golo de Carles Domenech (17m), mas deu a volta com golos de Lucas Honório (minutos 33, 37 e 47) e Tiago Sanches (49).

Lucas Honório foi o melhor marcador deste Europeu, com 12 golos, seguido de Bernardo Ramalho, com sete.



A Itália ficou no terceiro lugar, derrotando a Inglaterra por 5-4.