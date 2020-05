O campeonato de hóquei em patins vai voltar a contar com um play-off para definir o campeão, decidiram os clubes da 1.ª Divisão, por larga maioria, depois de uma reunião, por vídeoconferência, com a Federação de Patinagem (FPP), em que ficou ainda definida uma nova competição para a temporada de 2020/21.

Depois de decretado o final da temporada em todas as modalidades de pavilhão, o hóquei em patins já preparava a nova temporada, com um novo quadro competitivo, que recupera o play-off de apuramento de campeão.

Na referida reunião ficou ainda definida uma nova competição que será disputada pelos oito primeiros classificados da primeira volta do campeonato, tal como já acontece em Espanha.

Leia o comunicado da FPP:

A Federação de Patinagem de Portugal e os Clubes da 1ª Divisão de Hóquei em Patins reuniram esta sexta-feira, por videoconferência. Nesta reunião foi aprovado, por esmagadora maioria dos presentes, a adoção de um novo modelo competitivo para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão.

Com entrada em vigor na época 2020/21, este modelo competitivo terá uma fase regular com 14 equipas e uma segunda fase com play-off para o título de Campeão Nacional.

Foi também aprovado, por unanimidade dos presentes, a inclusão de uma nova prova no calendário competitivo, a qual será disputada pelos oito primeiros classificados da 1ª volta do Campeonato Nacional da 1ª Divisão e que acontecerá no final dessa mesma 1ª volta.