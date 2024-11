No arranque da fase de grupos da Champions, no Grupo B, o Benfica goleou na receção ao Valongo. Em Lisboa, na noite desta quarta-feira, Lucas Ordóñez (20 e 43m), Nil Roca (27 e 33m) e Diogo Rafael (29m) edificaram o triunfo das águias.

O cinco inicial do espanhol Eduard Castro foi composto por Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto Di Benedetto, Pau Bargalló e Gonçalo Pinto. De notar a ausência do experiente João Rodrigues, operado ao nariz após uma fratura sofrida no sábado.

Do outro lado, o Valongo, orientado por Renato Garrido, alinhou com Guga, Francisco Silva, João Maló, Kyllian Gil e Carlos Ramos.

Quanto a disciplina, apenas Nil Roca viu o cartão azul, aos 24 minutos. Em todo o caso, sem prejuízo para o desenrolar da partida.

Desta forma, o Benfica lidera um grupo que também conta com a Oliveirense, os franceses do Quévert, os espanhóis do Liceo e os italianos do Trissino. Os restantes quatro jogos deste grupo estão agendados para a noite desta quinta-feira.

Entretanto, no Grupo A, o Barcelona lidera, depois do triunfo sobre os franceses do Saint-Omer (7-2). Neste grupo está também o FC Porto e o Óquei Barcelos, além dos espanhóis do Noia e do Réus.

Por fim, no calendário do Benfica segue-se a visita ao FC Porto, na manhã de domingo (11h30). Águias e dragões partilham a liderança do campeonato, com 15 pontos, ainda que o Benfica conte com uma jornada em atraso.