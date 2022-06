O dérbi entre Benfica e Sporting, no segundo jogo da meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, terminou com uma vitória da formação encarnada (3-2) e vários episódios lamentáveis entre os atletas.

Depois de alguns lances que foram passando relativamente despercebidos ao longo do encontro, os minutos finais foram marcados por uma enorme tensão entre os jogadores das duas equipas, com trocas de agressões, cartões azuis e expulsões.

Sem bola, João Souto agrediu a barriga de Lucas Ordoñez com o stick, gerou-se uma grande confusão e Henrique Magalhães, sentado no banco da formação verde e branca, agrediu com um murro Pablo Álvarez, tendo sido expulso (Álvarez viu cartão azul). Antes, também Ângelo Girão tinha visto cartão azul.

Após o apito final, de resto, o presidente do Benfica, Rui Costa, desceu à pista para acalmar os ânimos do conjunto da Luz.

Estes são alguns dos lances que mancharam o dérbi de hóquei em patins na Luz: