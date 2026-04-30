Durante o encontro entre o Óquei de Barcelos e o Benfica, o árbitro da partida sofreu uma queda aparatosa, após ser «apanhado» num choque entre dois jogadores.

Num momento em que os encarnados já dominavam a partida e venciam por 7-4 (acabaram por ganhar por 8-6), um jogador do Benfica disputou um lance com um jogador da formação de Barcelos. Apanhado no meio do lance dividido, o árbitro da partida -  que se encontrava junto à barreira - foi abalroado pelo jogador do Benfica e só parou fora do ringue, gerando alguma preocupação por parte de quem se encontrava nas bancadas.

Ora veja:

