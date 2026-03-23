Hoquei
Há 51 min
Hóquei: Carlo Di Benedetto renova com o FC Porto
Francês prolonga vínculo até 2030
O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a renovação com Carlo Di Benedetto. O avançado prolonga o vínculo com os dragões até 2030.
Nos azuis e brancos desde a temporada 2019/20, quando chegou proveniente dos espanhóis do HC Liceo, o hoquista francês prepara-se, agora, para ficar mais quatro anos na cidade Invicta.
Ao serviço do FC Porto, conquistou um total de nove títulos, entre eles de destacar uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental de Clubes e três campeonatos.
Esta época Carlo Di Benedetto, de 29 anos, já soma 67 golos em 47 jogos.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS