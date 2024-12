Para responder aos triunfos de Benfica e Sporting na 9.ª jornada da Liga, o FC Porto dominou na receção à Sanjoanense. Na noite desta quinta-feira, os comandados de Ricardo Ares triunfaram por 5-2, retomando a liderança isolada.

Na primeira parte, somente Hélder Nunes marcou, ao cabo de 24 minutos.

Na etapa complementar, Ezequiel Mena duplicou a vantagem, aos 30m. E, ainda que Hugo Santos tenha reduzido, no minuto seguinte, Carlo Di Benedetto repôs a diferença, aos 32m.

Até final, apenas João Ramalho marcou para a Sanjoanense, aos 33m (3-2). Nos dragões, Di Benedetto (35m) e Gonçalo Alves, de penálti (46m), selaram o triunfo.

Assim, os campeões em título totalizam 24 pontos, mais três do que Benfica e Sporting. Em todo o caso, águias e leões guardam uma partida em atraso, referente à 2.ª jornada. O Benfica-Sporting está agendado para a noite de 22 de janeiro (20h).

Quanto à Sanjoanense, segue no 7.º posto, com 10 pontos, em igualdade com Oliveirense (8.ª) e Sp. Tomar (9.º).

A 9.ª jornada da Liga termina na tarde de sábado, aquando do Oliveirense-Juv. Pacense (18h).

Depois, o campeonato regressa a 4 de janeiro, quando o FC Porto visita o Valongo (10.º), o Benfica recebe o Sp. Tomar e o Sporting mede forças com a Oliveirense.