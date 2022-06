A Federação de Patinagem de Portugal manifestou «elevada preocupação» com as agressões entre jogadores ocorridas no Benfica-Sporting deste sábado e alertou para a necessidade de uma reflexão sobre o desporto.

«A Federação de Patinagem de Portugal manifesta elevada preocupação, e rejeição, nos comportamentos que se verificaram ontem, no jogo dois da meia-final do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, entre o Benfica e o Sporting», refere em comunicado.

«A exacerbação negativa que o desporto vive em Portugal obriga a uma premente reflexão, séria, sobre a forma de estar no desporto em Portugal, para bem das modalidades desportivas», lê-se ainda na mesma nota.

O Benfica também reagiu, através da Newsletter, aos acontecimentos da véspera. «A Federação de Patinagem de Portugal não pode ignorar situações como as que ocorreram no jogo dois da meia-final do campeonato. A impunidade prevalece há demasiado tempo para alguns agentes nesta modalidade», referiu o clube encarnado, que acusou três jogadores do Sporting (Ferran Font, João Souto e Henrique Magalhães) de terem agredido quatro jogadores do Benfica: Pedro Henriques, Lucas Ordoñez e Pablo Álvarez, respetivamente.

«Estes comportamentos condenáveis dos atletas do Sporting Clube de Portugal têm de ser punidos, severa e exemplarmente. E já. Tem a palavra o Conselho de Disciplina da FPP», escreveram os encarnados.

Na sequência dos incidentes num dos pavilhões da Luz, Ângelo Girão (Sporting), Toni Pérez (Sporting) e Pablo Álvarez (Benfica foram sancionados com o cartão azul, enquanto Henrique Magalhães (Sporting) foi expulso.

A meia-final de hóquei em patins está empatada a um, depois de o Sporting ter vencido o primeiro jogo no desempate por penálti e de o Benfica ter vencido por 3-2 neste sábado. O próximo jogo está marcado para terça-feira pelas 20h00 no Pavilhão João Rocha, casa do Sporting.