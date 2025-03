O Benfica goleou por 9-1 na visita ao Murches, este domingo, na 21.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

A grande figura da partida foi João Rodrigues, que assinou cinco dos golos dos encarnados (4, 17, 23, 24 e 27m). Lucas Ordóñez (18 e 41m) bisou, enquanto Nil Roca (28m) e Diogo Rafael (35m) também marcaram.

Diogo Neves (42m) foi o autor do golo da equipa de Cascais, que, com apenas cinco pontos, confirmou a descida.

Já o Benfica, segue no segundo lugar, com 51 pontos e a quatro do líder Sporting. Os encarnados estão em igualdade pontual com o FC Porto, que teve de suar para vencer na receção ao penúltimo, o Juventude de Viana (3-2).

Guilherme Leitão adiantou os visitantes no Dragão Arena aos 11 minutos, mas Carlo Di Benedetto empatou cima da hora de jogo. Aos 34 minutos, Hugo Costa colocou o Juventude de Viana novamente na frente, contudo, os dragões ainda deram a volta, com um golo de Gonçalo Alves (35m) e outro de Carlo Di Benedetto (48m), que assim bisou na partida.