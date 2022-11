O Benfica foi ao Minho derrotar o HC Braga por 3-1 numa partida em atraso da terceira jornada.



Nil Roca, Gonçalo e Poka foram os autores dos golos das águias enquanto Korosec marcou o tento da equipa da casa.



No outro jogo em atraso, mas da quinta jornada, disputado esta terça-feira, o Óquei de Barcelos bateu o Parede por 3-0 com golos de Alvarinho, Luís Querido e de Zé Pedro.



Desta feita, Benfica e Óquei Barcelos seguem só com vitórias e repartem a liderança do campeonato nacional.