Regressar, receber e vencer. Enquanto retoma as lides na elite europeia do hóquei feminino, a Escola Livre confirma o crescimento no panorama nacional e vai acumulando conquistas. Na tarde deste domingo, as escolares golearam as italianas do Valdagno (6-0), na final da Taça WSE.

Depois de eliminar as italianas do Roller Matera nos “quartos” da Taça WSE, a Escola Livre recebeu a “final four” da prova – que surge na linha abaixo da Liga dos Campeões.

No sábado, a equipa de Oliveira de Azeméis derrotou o Gulpilhares (3-2) e, como referido, golearam o Valdagno (6-0), que havia eliminado as francesas do Coutras.

Num pavilhão remodelado – e secular no hóquei nacional – as anfitriãs inauguraram o marcador pela inevitável Sofía Reyes, ao nono minuto. A chilena assinou mais dois golos, aos 30 e 31 minutos, consagrando-se a melhor marcadora da prova – com oito golos em quatro partidas.

As portuguesas Beatriz Carmo (26 e 42m) e Andreia Moreira (41m) completaram a goleada e a conquista da primeira edição da Taça WSE.

A Escola Livre centra atenções na segunda fase da Liga e no grupo de oito equipas que procuram as quatro vagas que dão acesso à luta pelo título – que pertence ao Benfica, de forma consecutiva, desde 2013.

Ao cabo de uma jornada, as escolares registam uma derrota, ocupando o 8.º posto.