O FC Porto triunfou, na noite deste domingo, nos 32 avos de final da Taça de Portugal. Na visita ao Alenquer e Benfica – 5.º classificado na Série Sul da II Liga – os dragões cravaram 2-9 no marcador. Depois do 1-3 registado ao intervalo, os comandados de Ricardo Ares aplicaram uma segunda parte de 1-6.

Os golos do FC Porto foram anotados por Carlo Di Benedetto (2), Rafa (2), Mena (2), Tomás Santos, Gonçalo Alves e Hélder Nunes.

Os portistas são os detentores da Taça de Portugal, prova na qual são recordistas (19).

Segue-se a visita aos espanhóis do Noia, na quinta-feira (20h30), na terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. O FC Porto é quarto, com três pontos, em igualdade com Barcelona e Reus, e a um ponto de Óquei Barcelos e Noia.

O grupo conta ainda com os franceses do Saint-Omer, afundado e sem pontos.

Quanto à Taça de Portugal, os 32 avos de final ficarão concluídos a 21 de dezembro, quando o Riba D’Ave jogar no reduto do Boliqueime. Antes, o Sporting visita o Parede, na noite de quarta-feira (21h30).

Por sua vez, a Oliveirense joga no pavilhão do Desp. Estreito na noite de 13 de dezembro (20h30). Por fim, o Benfica visita o Marinhense às 18h de 15 de dezembro.