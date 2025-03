O sonho do primeiro título continental do Sp. Tomar caiu na tarde deste domingo, na final da Taça WSE. Frente aos anfitriões Igualada, em Barcelona, o emblema português perdeu 2-0.

Graças aos golos de Marc Carol, aos 12 e 45 minutos, os catalães revalidaram o título conquistado na época passada. Ao alcançar a segunda Taça WSE, o Igualada vingou as finais perdidas em 1988 e 1992.

Em simultâneo, o emblema de Barcelona reforçou o domínio espanhol na prova europeia, que surge abaixo da Liga dos Campeões. A última equipa portuguesa a conquistar a Taça WSE foi o Óquei de Barcelos, em 2016 e 2017, depois do Sporting (2015).

O emblema de Barcelos está no topo deste palmarés, com três conquistas, igualado pelos espanhóis do Lleida e Liceo.

Numa competição organizada desde a época 1980/81, também Sesimbra, FC Porto (2), Oliveirense, Benfica (2) e Sporting (2) conquistaram o torneio.