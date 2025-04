Houve mudança de líder no campeonato nacional de hóquei em patins na 25.ª jornada! O Sporting empatou a três golos na visita ao FC Porto e o Benfica aproveitou para subir ao primeiro lugar, porque tinha goleado na receção à Sanjoanense (5-0), ainda antes do Clássico na Invicta.

Desta forma, os encarnados ficam a depender de si próprios para terminarem a fase regular na liderança.

O Benfica tem 63 pontos, mais um do que os leões. Na próxima jornada, a última da fase regular, o Benfica visita o Valongo (7.º) e o Sporting recebe o Murches (14.º). O FC Porto, que entrou em campo a saber que já não poderia ascender ao primeiro posto, é terceiro e joga no rinque do Candelária (12.º) – podendo ainda discutir posição com o Óquei de Barcelos.

Empate a três golos no Dragão Arena

As duas melhores defesas do campeonato estiveram frente a frente e a primeira parte foi, de resto, bastante equilibrada. Os dragões entraram melhor, com um par de ocasiões perigosas, mas os leões aguentaram a pressão inicial e, aos poucos, aproximaram-se da baliza de Xavi Malián.

A jogar com menos um, devido ao cartão azul a Hélder Nunes, o FC Porto abriu o marcador aos 15 minutos, com um remate de longa distância de Gonçalo Alves. O jogador portista contou com a passividade da defesa leonina e ainda com um desvio num adversário que traiu Ângelo Girão.

A primeira parte foi equilibrada até nos cartões azuis, com dois para cada lado.

Quando ainda estava em superioridade numérica, o Sporting conseguiu empatar o jogo. Com um remate de uma zona quase sem ângulo, João Souto (17m) fez o 1-1. Malián estava adiantado no momento do remate e deixou espaço no primeiro poste.

Se o primeiro tempo foi muito equilibrado, o segundo foi frenético. E começou a todo o gás logo com Malián a negar o golo ao Sporting em duas ocasiões.

Ainda assim, foi o FC Porto quem chegou ao golo, aos 29 minutos, por Carlo Di Benedetto. Toni Pérez viu cartão azul – o quinto da partida – e Di Benedetto bateu Girão no livre.

Não durou muito a vantagem portista e, apenas dois minutos depois, Nolito Romero empatou o encontro ao concluir uma transição rápida dos leões com um remate a meia altura.

Seguiu-se um jogo de parada e resposta, com os dois guarda-redes a exibirem-se a grande nível.

Foi preciso esperar oito minutos para o marcador voltar a mexer. Com um remate que surpreendeu Malián, Roc Pujadas fez jus à «lei do ex» e colocou o Sporting na frente pela primeira vez.

O melhor golo da noite, porém, viria a seguir, com Rafa a fazer o 3-3 com uma excelente «stickada», isto na sequência de um grande trabalho sobre Henrique Magalhães.

Com pouco mais de quatro minutos por jogar, Girão derrubou Di Benedetto na área e viu cartão azul. Zé Diogo entrou para a baliza e defendeu o livre direto de Gonçalo Alves. Já no banco, Girão protestou bastante e foi expulso, tendo saído a aplaudir ironicamente a equipa de arbitragem.

A equipa do Sporting teve de aguentar os minutos finais em inferioridade numérica e ficou sem capacidade para ir atrás da vitória.

Pau Bargalló bisou na Luz

A atravessar um bom momento, o Benfica goleou a Sanjoanense, com um bis de Pau Bargalló (27 e 49m). Nil Roca (9m), Gonçalo Pinto (15m) e João Rodrigues (45m) anotaram os restantes tentos encarnados.

O próximo duelo das águias é precisamente diante do Sporting, na meia-final da Taça de Portugal.