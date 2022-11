Portugal goleou a seleção chilena por 7-1 e fechou o Grupo A do Mundial de Hóquei em Patins no primeiro lugar.

Um dia depois do empate com Itália ter deixado os comandados de Renato Garrido ainda no segundo lugar do grupo precisamente atrás dos transalpinos - devido à diferença de golos - o empate no Itália-França (4-4) horas antes facilitou ainda mais as contas de Portugal, que precisava apenas de vencer a frágil congénere sul-americana.

À partida, seria expectável um resultado desnivelado que acabou por confirmar-se, apesar das muitas ocasiões de golo desperdiçadas por Portugal.

Ao intervalo registava-se um 3-1 no marcador, com golos de Telmo Pinto, João Rodrigues e João Souto, que colocaram o resultado em 3-0 antes de Felipe Márquez reduzir para os chilenos.

Na segunda parte, o jogo continuou a ser de sentido único e Gonçalo Alves (de penálti), Telmo Pinto, Diogo Rafael e Henrique Magalhães construíram o resto da maior vitória de Portugal até agora no Mundial da Argentina.

Portugal volta a entrar no rinque nesta quinta-feira pelas 22h30 para os quartos de final, onde vai defrontar Moçambique ou Alemanha, que medem forças... no dia do jogo contra a seleção lusa.