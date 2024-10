O Sporting venceu os italianos do Follonica por 5-4, no prolongamento, após igualdade 4-4 no final do tempo regulamentar, em jogo das meias-finais da Taça Continental de hóquei em patins, tornando-se assim no primeiro finalista da competição.

O Sporting, atual detentor da Liga dos Campeões, ultrapassou as dificuldades impostas pelo finalista vencido da Taça WSE e estará presente na decisão do primeiro título europeu em disputa nesta temporada.

O conjunto de Edo Bosch aguarda agora o resultado entre a Oliveirense, vice-campeã europeia, e os catalães do Igualada, vencedores da segunda principal prova do calendário europeu de clubes, que tem início marcado para as 18:00h.