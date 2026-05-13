O Barcelona emitiu, esta quarta-feira, um comunicado em que lança várias críticas à arbitragem da final da Liga dos Campeões de hóquei, conquistada pelo FC Porto.

No nota oficial do clube, os blaugrana referem que existiram «algumas decisões tomadas que geraram uma clara sensação de desequilíbrio e acabaram por ter um impacto significativo em momentos-chave da final», num apontar de dedo claro à arbitragem do jogo.

O Barcelona aproveitou, ainda, para comentar a atuação do VAR, tópico que o emblema da Catalunha considera que deve ser sujeito a «reflexão».

«Da mesma forma, acreditamos que é necessário abrir uma reflexão sobre os critérios de utilização e aplicação do sistema VAR, cuja função deve ser a de proporcionar clareza, uniformidade e segurança à arbitragem», acrescentou.

Por fim, a equipa derrotada pelo FC Porto pede «uma análise detalhada da arbitragem» que ajuizou a final da Liga dos Campeões.

«Por este motivo, solicitamos à mais alta entidade europeia do hóquei em patins uma análise detalhada das ações mais controversas da partida e uma avaliação dos protocolos de arbitragem e tecnológicos aplicados durante a final, com o objetivo de continuar a fortalecer a credibilidade e o prestígio das nossas competições», pode ler-se, no comunicado do Barcelona.

Quanto ao jogo, recorde-se, o FC Porto levou a melhor sobre a formação espanhola, por 3-1, conquistando o título da Liga dos Campeões de hóquei em patins pela quarta vez.