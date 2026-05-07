O Óquei de Barcelos, campeão europeu em título, apurou-se para as meias-finais da Champions de hóquei em patins, ao bater os italianos do Trissino por 6-2 no último jogo dos quartos de final.

Miguel Rocha foi a grande figura do jogo ao apontar cinco golos.

Na meia-final, o Óquei de Barcelos vai medir forças com o FC Porto, num jogo agendado para as 12.h00 de sábado.

Benfica e Barcelona, a partir das 16h00, defrontar-se no outro jogo de acesso à final que vai jogar-se no domingo, 10 de maio, no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, pelas 18h00.

RELACIONADOS
Hóquei em Patins: Sporting cai nos «quartos» da Champions perante o Barcelona